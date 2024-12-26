Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden Milli Mücadele ve Şehitler Haftası semineri

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Seminerler Dizisi kapsamında, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’na özel bir seminer gerçekleştirildi.

Seminerin moderatörlüğünü, Dr. Hasan Topal üstlendi. Etkinlikte, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Ruso ve Yaşar Gevrek konuşmacılar olarak yer aldı.

Konuşmacılar, Kıbrıs Türklerinin zorlu mücadele süreçlerini ve bu süreçte şehitlerin ve gazilerin oynadığı kritik rolü ele aldı.

Seminer boyunca, konuşmacıların paylaştığı hikayeler ve tarihsel analizler büyük bir ilgiyle takip edildi. Etkinlik, hem Kıbrıs Türk toplumunun geçmişine ışık tuttu hem de şehit ailelerine ve gazilere duyulan derin minnetin bir kez daha vurgulanmasını sağladı.

Etkinlik sonunda, konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Plaketler, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Tolga Öz ve Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu tarafından sunuldu.