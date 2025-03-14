Akdeniz, Mağusa’da farka gitti: 46-81

Yer: Mağusa Arena

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Hatice Ersözlü, İldem Aspri

Cortado Adaspor: İbrahim, Halil (7), Mert (6), Ulaş (3), Ömer (8), Melikcan (4), Uğur (4), Solomon (7), Maror (7)

ASB: Abraham, Nejat (1), Cenker (14), Joshua (10), Hasan (1), Fuat (2), Ghafar (8), Mustafa (6), Halit (5), Kağan (19), Demir, Emircan (13)

İlk periyt: 9-26

İlk yarı: 22-40

Üçüncü periyot: 35—57

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde dün akşam Mağusa’da oynanan maçta Akdeniz Spor Bilriği, Cortado Adaspor’u zorlanmadan 35 sayı farkla 81-46 mağlup etti.

Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmanın başından itibaren üstünlüğü ele alan Akdeniz Spor Birliği rakibinin savunma ve hücumdaki dağınık oyununu iyi değerlendiren Akdeniz Spor Birliği devreyi 40-22 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Akdeniz Spor Birliği farkı daha da açarak karşılaşmadan 81-46 galip ayrıldı.

Maçta Akdeniz Spor Birliği’nden Cenker Öder, Kaan Öder, Emircan, Joshua ve Ghafar öne çıkan isimler oldular.