Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı. TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldızdan yayınlanan organizasyonda Türkiye, 48 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.
01/07/2022
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.
Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
Oyunların 6'ncı gününde madalya alan sporcular:
Badminton:
Altın: Neslihan Yiğit.
Judo:
Altın: Vedat Albayrak.
Atletizm:
Altın: Jak Ali Harvey.
Gümüş: Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev.
Bronz: Özlem Becerek.
Boks:
Bronz: Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş.