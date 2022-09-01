Akdeniz Spor Birliği Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor

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01/09/2022

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Akdeniz Spor Birliği Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor

Akdeniz Spor Birliği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Girne Belediyesi işbirliği ile 4. Streetball turnuvasını 2-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. 

73 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek turnuvada başarılı olan takımlara para ödülleri ve hediye çekleri verilecek. Bir altyapı kulübü olan Akdeniz Spor Birliği, centilmence mücadeleyi teşvik etmek amacı ile misyonuna uygun olarak iki özel ödül de verecek. Ülkemizin en geniş katılımlı streetball turnuvasına evsahipliği yapacak etkinliğe tüm spor severler davet edildi.

01/09/2022 16:55
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TAGS: Akdeniz Spor Birliği Sokak Basketbolu Turnuvası
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