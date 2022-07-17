Akdeniz ülkelerinde orman yangınları yayılıyor, tahliyeler artıyor

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Akdeniz ülkelerinde orman yangınları yayılarak devam ediyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 14 bin kişi tahliye edildi. Yangın Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerine de yayıldı.

Portekiz'deki yangın şimdilik kontrol altına alınırken İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan'da orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

İspanya'nın güneyinde Mijas tepelerinde 3200 kişi tahliye edildi, bunların bir kısmı daha sonra geri döndü.

geçen hafta normale oranla 238 fazla ölümün kayda geçtiğini, bunun sıcağa bağlı ölümlerden kaynaklandığını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir bölge sakini, "Kıyamet sonrası gibi. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" dedi.

Fransa'nın güneyinde Pazar günü hava sıcaklığının 41 dereceye, Pazartesi günü ise yeni rekor düzeylere ulaşması bekleniyor.

Cumartesi gecesi, çoğu Atlantik kıyılarında olmak üzere 22 bölgede daha turuncu alarm ilan edildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 bin hektarlık ormanlık alanın yandığını açıkladı.

Alpler'de sıcak hava nedeniyle buzullardan kaya kopması tehlikesine karşı Mont Blanc Dağı'na tırmananların seyahatlerini ertelemeleri uyarısı yapıldı.

Salı gününden bu yana Portekiz'de sıcaklıklar 47 dereceyi bulurken, İspanya'da da 40 dereceyi aştı.

Portekiz'de hayatını kaybeden pilotun bir Fire Boss amfibi uçağı kullandığı belirtildi.

Portekiz'deki yangınlar ise ülkenin kuzeyinde, Porto kentinin doğusunda. Alevler bu yıl 30 bin hektarlık bir orman alanını yok etti. Bu, 2017'de 100'den fazla kişinin öldüğü yangınlardan sonraki en geniş alan.

İspanya'nın güneyinde de Costa del Sol yakınlarında, Mijas tepelerinde yayılan orman yangınları yüzünden 2300 kişi tahliye oldu. Yangının rüzgarla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Torremolinos'taki plajda bulunan tatilciler, tepelerden dumanların yükseldiğini ve uçakların alevlerle mücadele ettiğini söyledi.

Akdeniz'in diğer kısımları da olumsuz etkileniyor. İtalya'da hükümet Po Vadisin'de acil durum ilan etti. Ülkenin en uzun ırmağı bazı yerlerde kurumaya yüz tuttu.

Yunanistan'da Atina'nın 50 kilometre güneybatısındaki Feriza bölgesinde ve Girit'in kuzey kıyısındaki Retimno'da itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediliyor. Retimno yakınlarındaki 7 köy boşaltıldı.

Fas'ın kuzeyinde Larache, Ouezzane, Taza ve Tetuoan bölgelerinde alevler etkili olurken, bazı köyler tahliye edildi. Kar El Kebir'de bir köy tamamen yok oldu.

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17/07/2022 14:22