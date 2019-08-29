Akdeniz yanardağ patlamasıyla sarsıldı
29/08/2019
HK
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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın yakınındaki Eolie takımadalarından Stromboli'deki yanardağın güçlü bir patlamayla kül püskürttüğü bildirildi.
Bölgede yat turu yapan Elena Schiera o anları görüntüledi.
Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde yanardağ patlamasıyla ortaya çıkan toz ve kül bulutunun denize doğru hızla ilerlediği görülüyor.
Tehlikeyi fark eden yat kaptanı olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
Elena Schiera o anları 'Cehennem gibiydi' sözleriyle anlattı.
Patlama nedeniyle bölge sakinleri büyük panik yaşadı.
Bölgedeki ormanlık arazide küçük çaplı yangın meydana geldi.