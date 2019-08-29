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Akdeniz yanardağ patlamasıyla sarsıldı

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29/08/2019
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Akdeniz yanardağ patlamasıyla sarsıldı

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın yakınındaki Eolie takımadalarından Stromboli'deki yanardağın güçlü bir patlamayla kül püskürttüğü bildirildi.

Bölgede yat turu yapan Elena Schiera o anları görüntüledi.

Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde yanardağ patlamasıyla ortaya çıkan toz ve kül bulutunun denize doğru hızla ilerlediği görülüyor.

Tehlikeyi fark eden yat kaptanı olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Elena Schiera o anları 'Cehennem gibiydi' sözleriyle anlattı.

Patlama nedeniyle bölge sakinleri büyük panik yaşadı.

Bölgedeki ormanlık arazide küçük çaplı yangın meydana geldi.

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TAGS: akdeniz, yanardağ
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