Akdeniz’de 14 Dönümlük Alan Yandı

Akdeniz köyünün kuzey doğu kısmında bugün meydana gelen yangında 14 dönümlük alan yandı.

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16/10/2021

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Akdeniz’de 14 Dönümlük Alan Yandı

Akdeniz köyünün kuzey doğu kısmında bugün meydana gelen yangında 14 dönümlük alan yandı.

Polisin açıklamasına göre, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yanan yaklaşık 14 dönümlük alan içindeki zeytin, hurma, selvi ve ardıç ağaçlarının yanı sıra makilik alanla dere yatağı içerisindeki bitki örtüsü zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar : BRT

16/10/2021 16:28
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TAGS: akdeniz, yangın, akdeniz köyü, haber, kıbrıs, kktc, zeytin, ardıç
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