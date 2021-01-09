Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Saat 07.33'de ve yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

AFAD ise yaşanan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak takipçileriyle paylaştı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2021 09:34