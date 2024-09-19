Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de saat 6.22'de deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, merkez üssünü Girit adası olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.