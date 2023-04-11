Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 01.35'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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11/04/2023

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 01.35'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 240 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

11/04/2023 09:12
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TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs
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