Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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13/01/2023

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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,86 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

13/01/2023 08:27
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TAGS: Akdeniz, deprem, haber, kıbrıs
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