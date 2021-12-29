Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
29/12/2021
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.