Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ads ads ads ads ads
29/12/2021

ads
ads
ads
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

29/12/2021 08:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: akdenız, deprem,
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.