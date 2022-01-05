ads

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Alanya açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

ads ads ads ads ads
05/01/2022

ads
ads
ads
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya-Kıbrıs arasında saat 05.21'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,3, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise 5,1 olarak açıkladı. Deprem Antalya, Alanya ve Kıbrıs'ta hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada " Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi. Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

"KORKUYLA UYANDIK"

Yurttaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı" diye konuştu.

05/01/2022 08:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: akdeniz, deprem
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.