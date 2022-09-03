Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'den yeni bir deprem haberi var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı.



Sarsıntı saat 07.13'te kaydedildi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem Girit'e bağlı Lasithi'nin 20 kilometre, Datça'nın ise 203 kilometre açıklarında meydana geldi.

Depremin 6,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi de yer aldı.

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03/09/2022 08:44