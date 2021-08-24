Akdeniz'de 6 santimetre yükselen deniz seviyesi önlem alınmazsa daha da artacak

ODTÜ tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle son 20 yılda Akdeniz'de deniz seviyesi 6 santimetre yükseldi. Uzmanlar, önlem alınmazsa yükselmenin artarak devam edeceği konusunda uyardı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde Ezgi Şahin Yücel, Valeria Ibello ve Mustafa Yücel tarafından yapılan "İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri" başlıklı araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle son 20 yılda Akdeniz'de deniz seviyesi 6 santimetre yükseldi.

NTV'nin haberine göre; Araştırmayı değerlendiren Salihoğlu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni raporunun iklim krizi konusunda öne sürülen bilgilerin doğruluğunu daha da güçlendirdiğini belirtti.

DENİZ YÜZEYİNDE YAKLAŞIK 2 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI VAR

Salihoğlu, Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek hassas bölgeler arasında yer aldığına işaret ederek, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyi sıcaklığında yer yer 2 dereceye yakın artış olduğunu kaydetti.



Türkiye denizlerinde deniz yüzeyi sıcaklığının daha fazla olduğunu anlatan Salihoğlu, "Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklığı 1,4 derece arttı ve son 20 yılda su seviyesi 6 santimetre yükseldi. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda ek bir 6 santimetre üzerine deniz seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" dedi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu liderliğinde Ezgi Şahin Yücel, Valeria Ibello ve Mustafa Yücel tarafından yapılan "İklim Değişikliği, Ekosistem Servisleri ve Bölgesel Yönetim Stratejileri" başlıklı araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle son 20 yılda Akdeniz'de deniz seviyesi 6 santimetre yükseldi.

Araştırmayı değerlendiren Salihoğlu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) yeni raporunun iklim krizi konusunda öne sürülen bilgilerin doğruluğunu daha da güçlendirdiğini belirtti.

DENİZ YÜZEYİNDE YAKLAŞIK 2 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI VAR

Salihoğlu, Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek hassas bölgeler arasında yer aldığına işaret ederek, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyi sıcaklığında yer yer 2 dereceye yakın artış olduğunu kaydetti.



Türkiye denizlerinde deniz yüzeyi sıcaklığının daha fazla olduğunu anlatan Salihoğlu, "Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklığı 1,4 derece arttı ve son 20 yılda su seviyesi 6 santimetre yükseldi. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda ek bir 6 santimetre üzerine deniz seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" dedi.

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24/08/2021 14:33