Akdeniz'de 86 sığınmacıyı taşıyan tekne battı!
04/07/2019
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Akdeniz'de Tunus açıklarında sığınmacıları taşıyan bir tenke alabora oldu. 82 kişi kayboldu, 4 kişiyse kurtuldu.
Tunus'ta Zarzis kasabasının açıklarında 86 sığınmacıyı taşıyan tekne battı. 82 kişi kayboldu. 4 kişiyse kurtuldu.
Kurtulanlardan biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tunus açıklarında geçen mayısta bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 65 sığınmacı yaşamını yitirmişti.
Kurtarma ekipleri göçmenlerin çoğunun ölmüş olabileceğinden endişe ediyor.