Akdeniz’de akıl almaz kavga; Keserle başına vurdu!

Akdeniz köyünde dün saat 07.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu V.T.(E-42) ve H.T.(E-18) bir taraf olup, C.G.(E-58)’nin evine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra V.T., C.G.’nin yüzüne kafasıyla vurup ciddi şekilde darp etti. H.T. ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile C.G’nin başına vurmak suretiyle adı edileni yaraladı.

Ayrıca H.T., ikametgahta bulunan A.Z.(K-44)’nin gözüne yumruk vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp etti.

Olay sonucu yaralanan C.G. ve A.Z., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. V.T. ve H.T. tutuklanırken polisin soruşturması devam ediyor.