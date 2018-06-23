Akdeniz’de gemi krizi

İtalya ile Malta arasında yine göçmen gemisi krizi çıktı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz’de bulunan ve 224 göçmeni taşıyan Hollanda bandıralı kurtarma gemisinin Malta tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Salvini, geminin İtalyan limanlarına girmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde de Akdeniz’deki mültecileri boğulmaktan kurtaran Aquarius adlı geminin kimin limanına yanaşacağı konusunda İtalya ile Malta arasında sorun çıkmış ve İspanya devreye girip mülteci gemisini kabul etmesiyle kriz çözülmüştü.