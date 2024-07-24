Akdeniz’de gerginlik… Türk Kıta sahanlığı ihlal edildi

Girit ile Güney Kıbrıs arasında kurulmak istene elektrik hattını, Türkiye yakın takibe aldı. Yunanistan Basını, Bir İtalyan gemisinin Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı ihtiyacına yönelik derinlik ölçümleri yaptığı sırada dün Türkiye'nin Kasos ve Kerpe açıklarından beş savaş gemisini bölgeye yönlendirdiğini iddia etti.

Bu hamlenin, Yunanistan ve Kıbrıs'ta büyük endişe yarattığı yazıldı Yunan internet sitesi Energypress.gr şöyle yazdı. "Kablonun gelecekteki kurulumuna ilişkin araştırma yapan İtalyan gemisi "Levoli Relume" tarafından Türk kıta sahanlığının ihlal edilmesi bahanesiyle Ankara'nın bölgeye savaş gemileri yerleştirme hamlesi , "Türkiye'nin, katılmadığı 2 milyar avroluk jeostratejik projeye yönelik gelişmeleri izlemeden bırakmayacağını gösteriyor