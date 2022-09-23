Akdeniz'de göçmen faciası: 34 ölü

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23/09/2022

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Akdeniz'de göçmen faciası: 34 ölü

Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.

Göçmenlerin umut yolculuğu bir kez daha facia ile sona erdi. Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin Tartus ili açıklarında battı.

İlk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyrukluların bulunduğu 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 20 kişi kurtarıldı.

Hafta başında Lübnan'dan yola çıkan teknede 150'den fazla düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

23/09/2022 09:39
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TAGS: Akdeniz, göçmen faciası, dünya
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