“Akdeniz’de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu” düzenleniyor

 “Akdeniz’de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu” 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecek.

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07/10/2022

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“Akdeniz’de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu” düzenleniyor

 “Akdeniz’de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu” 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecek.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ev sahipliğinde (ASBÜ), ORSAM ve TİKA’nın da katkılarıyla düzenlenecek olan sempozyumda, Akdeniz ve Kıbrıs’ta bölgenin güvenliği, istikrarı için muhtemel iş birliği fırsatlarının ve problemlere yönelik çözümlerin tartışılması amaçlanıyor.

ASBÜ’nün Haspolat’taki kampüsünde düzenlenecek olan ve Akdeniz’in farklı ülkelerinden uzman ve akademisyenlerin buluşacağı bu sempozyumla, karar alıcılara akademik bir perspektifle politika önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

07/10/2022 12:09
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TAGS: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Akdeniz’de Güvenlik İstikrar, İşbirliği Uluslararası Sempozyumu
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