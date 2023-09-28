Akdeniz’de ilk kez ‘Kızıl lokum’ görüldü

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz’e geçen Kızıldeniz kökenli balık türleri, ekosistemi derinden etkilemeye başladı. Son olarak, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Akdeniz’de yeni bir balık türü keşfettiklerini duyurdu.

Synodus Randalli olarak bilinen bu türe, Prof. Dr. Turan ve ekibi ‘Kızıl lokum’ adını verdi. Kızıldeniz kökenli olan bu türün, daha önce Akdeniz’e gelerek yerleşen gümüş adını verdikleri balık türüne benzediği ifade edildi.

Synodus Randalli olarak bilinen bu türe, Prof. Dr. Turan ve ekibi “‘Kızıl lokum’ adını verdi. Kızıldeniz kökenli olan bu türün, daha önce Akdeniz’e gelerek yerleşen gümüş adını verdikleri balık türüne benzediği ifade edildi.

Prof. Dr. Turan, “Bu türü Akdeniz’de İskenderun Körfezi girişinde bulduk. Bu tür, Türkiye denizleri ve tüm Akdeniz için çok yeni. Ekonomik olarak değerli bir tür olacağına inanıyoruz. Balıkçılar ekonomik anlamda katkı sağlayacak iyi bir gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü benzeri gümüş balığı halk tarafından çok beğeniliyor” dedi.

“YIRTICI VE SALDIRGAN”

Ancak, Prof. Dr. Turan, bu balık türünün de yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirterek, “Atak bir tür ve diğer yerli türlerimize ekolojik anlamda zarar verebilir. Zamanla yapacağımız gözlemlemeler bölgedeki gelişimini bize gösterecektir” diye konuştu.

Kızıldeniz’den gelen balık türlerinin zaman içerisinde Ege ve Marmara denizlerine kadar yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Turan, “Mersin ve Antalya üzerinden Ege’ye yayılır mı bilemiyorum. Çünkü diğer türler yayıldı. Biz de elimizden geldiğince bu konuda çalışmalar yaparak yöneticilere konuyla ilgili bilgi sağlıyoruz. Araştırmalarımızın sonuçlarını iletiyoruz” dedi.

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sualtı Programı Dr. Öğr. Üyesi Servet Ahmet Doğdu da balık türünün genetik incelemelerini yapmak için kas örneklerini aldıklarını, yapılarını morfolojik olarak da öğrenmek için çalışma yaptıklarını açıkladı. (DHA)