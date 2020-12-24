Akdeniz’de insanlık dramı bitmiyor: 20 ölü

Akdeniz’de Tunus yakınlarından bu sabaha karşı meydana gelen faciada, göçmenlerin bulunduğu bot battı. Faciada, 20 göçmenin cesedine ulaşılırken yaklaşık 20 kişinin de kaybolduğu belirtildi. 5 göçmen de kurtarıldı.

ads
24/12/2020

ads
Akdeniz’de insanlık dramı bitmiyor: 20 ölü

Tunus yakınlarından bindikleri lastik bot ile Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bu sabaha karşı battı.

Bölgedeki yük gemilerinin haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda sahil güvenlik bot ve helikopterleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 5 göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Olayda şu ana kadar 20 göçmenin cesedine ulaşıldığı, 20 göçmenin kaybolduğu arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

24/12/2020 15:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Akdeniz, insanlık dramı, göçmen
MANŞETLER

HK DÜNYA

ABD’den corona virüs aşısıyla ilgili tetanoz benzetmesi

HK DÜNYA

ABD’de hükümete bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin direktörü Dr. Francis Collins corona virüs aşıları ve süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada Collins, Covid mutasyonlarının bir sonucu olarak insanların birkaç yıl içinde aşının güncellenmiş bir versiyonuna ihtiyaç duymasının mümkün olabileceğini söylerken mevcut corona virüs aşıları için "Bir kez yaptığınız ve bitirdiğiniz bir aşının aksine, ara sıra bir güçlendiriciye ihtiyaç duyduğunuz tetanoz aşısı gibi" ifadelerini kullandı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.