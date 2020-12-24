Akdeniz’de insanlık dramı bitmiyor: 20 ölü

Tunus yakınlarından bindikleri lastik bot ile Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bu sabaha karşı battı.

Bölgedeki yük gemilerinin haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda sahil güvenlik bot ve helikopterleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında 5 göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Olayda şu ana kadar 20 göçmenin cesedine ulaşıldığı, 20 göçmenin kaybolduğu arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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24/12/2020 15:55