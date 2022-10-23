Akdeniz'de kurtarılan 293 düzensiz göçmen İtalya'ya getirildi

Fransa menşeli sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne (MSF) ait yardım gemisi, Akdeniz’in orta kesiminde kurtardığı 293 düzensiz göçmeni İtalya'nın Taranto Limanı'na getirdi.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 293 düzensiz göçmenin Taranto'ya getirildiği belirtilerek, "Bekleyiş nihayet son buldu. İlk kurtarma operasyonun üstünden geçen 11 günden sonra kadın, çocuk, erkek bugün Taranto Limanı'nda karaya çıktı. Hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları yardımı ve tıbbi bakımı almalarını umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İtalya'ya yılbaşından bu yana deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısı, 21 Ekim itibarıyla 77 bin 175 oldu.

- Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.

Göçmenler, teknelerin alabora olması sonucu ya da kalabalık nedeniyle havasız kalmak gibi nedenlerden hayatlarını kaybedebiliyor.

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23/10/2022 12:53