Akdeniz'de Rus uçakları'ndan ABD keşif uçaklarına önleme

Pentagon, Rusya'ya ait savaş uçaklarının ABD donanmasına bağlı P-8A keşif uçaklarına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı.

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16/02/2022

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Akdeniz'de Rus uçakları'ndan ABD keşif uçaklarına önleme

 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülerinden Albay Mike Kafka, "Geçen hafta sonu, üç ABD Donanması P-8A uçağına Rus uçakları tarafından profesyonel olmayan bir şekilde önleme yapıldığını doğruluyoruz" dedi.

Kafka, ABD uçaklarının bu müdahaleler sırasında Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğuna dikkat çekti ve bu konudaki endişelerini diplomatik kanallardan Rus yetkililere bildirdiklerini söyledi.

"Kimse zarar görmemiş olsa da, bu gibi etkileşimler yanlış hesaplamalara ve daha tehlikeli sonuçlara yol açan hatalara neden olabilir. ABD, uluslararası sularda ve hava sahasında güvenli, profesyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyoruz."

ABD medyasında yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Amerikan uçaklarına birkaç metreye kadar yaklaştığı iddia edildi.

16/02/2022 22:38
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TAGS: Akdeniz, Rus uçakları, ABD
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