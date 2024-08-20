Akdeniz’de ''şiddetli, kalıcı ve kritik'' kuraklık koşulları saptandı

Avrupa Birliği (AB), temmuz ayında, Doğu Avrupa'da ekinleri ve bitki örtüsünü etkileyen kuraklık koşullarının kötüleştiğini bildirdi.

AB Bilim Merkezi'nin yayımladığı raporda, temmuz sonu itibarıyla Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde "şiddetli, kalıcı ve kritik"; Avrupa'nın güney ve doğusunda ise "kalıcı ve tekrarlayan" kuraklık koşulları olduğu saptandı.

Doğu Avrupa'da, önceki aylara kıyasla, ekinleri ve bitki örtüsünü etkileyen "ciddi kuraklık koşullarının" yaşandığının aktarıldığı raporda, "kırmızı alarm" verilen alanların özellikle Bulgaristan ve Romanya'da yoğunlaştığı vurgulandı.

Raporda, temmuz sonu itibarıyla İspanya'nın doğusu, İtalya'nın çoğu, Polonya, güney Baltık bölgeleri, Yunanistan, Balkanların çoğu, Ukrayna, Rusya'nın güneyi, Malta, Akdeniz adaları ve Türkiye'nin orta-batı ile kuzeyinde geniş alanları etkileyen kuraklık koşullarının "turuncu alarm" niteliğinde olduğu belirtildi.

Akdeniz bölgesinde özellikle İtalya'nın ortası ve güneyi, İspanya'nın kuzeybatısı, Yunanistan'ın kuzeydoğusu ve Türkiye'nin orta-kuzey bölgesinde bitki örtüsü üzerinde etkileri olan kuraklık alarmının "kalıcı" olduğu ifade edilen raporda, Fas, Cezayir, Tunus ve Mısır'da uzun süredir devam eden şiddetli kuraklıkta artış gözlemlendiği aktarıldı.

Raporda, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan'ın kuzeyi, Macaristan'ın güneyi ve Rusya'nın güneyinde kuraklık koşullarının hızla arttığına dikkati çekilerek, Avrupa'nın güney ve doğusu ile İskandinavya'nın kuzeyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ifade edildi.