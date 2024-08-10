Akdeniz'de sular ısınacak: Dört ülke hassas bölgede tatbikata hazırlanıyor

Akdeniz’de dört ülke Türkiye tarafından hassas olarak bilinen bölgede tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tatbikatın gerçekleştirileceği bölgeler arasında Türkiye’nin Libya ile oluşturduğu deniz yetki alanları da bulunuyor.

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10/08/2024

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Akdeniz'de sular ısınacak: Dört ülke hassas bölgede tatbikata hazırlanıyor

Akdeniz’de dört ülke Türkiye tarafından hassas olarak bilinen bölgede tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tatbikatın gerçekleştirileceği bölgeler arasında Türkiye’nin Libya ile oluşturduğu deniz yetki alanları da bulunuyor.

Akdeniz’de dört ülke Türkiye tarafından hassas olarak bilinen bölgede tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla Doğu Akdeniz, Güney Ege ve Girit adası civarında geniş çaplı askeri tatbikat yapılacak.

Doğu Akdeniz’in 'barut fıçısı' olduğu bir dönemde Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla Doğu Akdeniz, Güney Ege ve Girit adası civarında geniş çaplı askeri tatbikat yapılacağı duyuruldu.

Tatbikatın gerçekleştirileceği bölgeler arasında Türkiye’nin Libya ile oluşturduğu deniz yetki alanları da bulunuyor.

14 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan “Eunomia-24” (Adalet) isimli dörtlü tatbikata Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Özel Birimleri ile katılırken, diğer ülkeler de Deniz ve Hava Kuvvetleri ile katılım sağlayacak. Tatbikatın hazırlıklarının başladığı belirtiliyor.

AKDENİZ’DE SULAR ISINACAK

Tatbikatın amacının havacılık operasyonları alanında iş birliğini güçlendirmek, bölgede seyrüsefer serbestisini sağlamak, katılımcı birliklerin birlikte çalışabilirliğini ve savaş kabiliyetini güçlendirmek olduğu bildirildi.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin planlamasına uygun olarak Yunan Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası işbirliğinin bir parçası olan “Eunomia” isimli tatbikat, Avrupa Birliği’ne üye 4 ülkenin Silahlı Kuvvetlerinin ortak niyetini ve kararlılığını ortaya koyduğu ileri sürülüyor.

TATBİKATIN İLKİ 2020 YILINDA YAPILMIŞTI

Buna paralel olarak Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya’nın daha geniş Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın desteklenmesinde temel direkler olarak oynadığı rolüne vurgu yapılıyor, Uluslararası Deniz Hukuku’nun (UNCLOS) uygulanması koşulları ve bunlara saygı gösterilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

“Eunomia” isimli tatbikat ilk olarak 2020 yılında yapılmıştı.

10/08/2024 20:45
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TAGS: Akdeniz
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