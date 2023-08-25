Akdeniz'de Tır Araçta Yapılan Aramada Çok Sayıda Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

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25/08/2023

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Akdeniz'de Tır Araçta Yapılan Aramada Çok Sayıda Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Akdeniz’de kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Akdeniz’de dün saat 15.00 sıralarında F.A.’nın (E-38) kullanımında bulunan tır araçta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 7.65 mm çapında, iki adet de 9 mm çapında olmak üzere toplam 3 adet tabanca ile 76 adet 7,65 mm çapında ve 50 adet 99 mm çapında olmak üzere toplam 126 adet canlı mermi bulunarak, emare olarak alındı. F.A. tutuklandı.

25/08/2023 13:09
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TAGS: haber, kıbrıs, tabanca, akdeniz
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