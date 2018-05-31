Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu: "Kokain 'helal et' kutularında bulundu"
31/05/2018
Cezayir güvenlik güçleri, bir yük gemisine düzenledikleri operasyonda 700 kilodan fazla kokain ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucunun "helal et" yazılı paketlerde bulunduğu açıklandı.
Yük gemisine yapılan baskında 20 kişinin gözaltına alındığı da belirtiliyor.
Brezilya'dan dondurulmuş et kargosu ile yola çıktığı bildirilen gemi, Cezayir öncesi İspanya'nın Valencia kentine demirlemişti.
Cezayir'in Vahran kentindeki limana yaklaşan gemi kaptanının üç gün boyunca demirlememesinden şüphelenen güvenlik güçlerinin, aldıkları bir ihbar sonrası operasyonu başlattığı beliritiliyor.
Sahil güvenlik birimlerinin Libya bandralı Vega Mercury isimli gemide ele geçirdiği uyuşturucunun, "helal et" yazılı paketlerde bulunduğu da açıklandı.