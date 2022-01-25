Akdeniz'in Batısında Fırtına Bekleniyor

Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.

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25/01/2022

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Akdeniz'in Batısında Fırtına Bekleniyor

Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Meteoroloji, fırtınanın ulaşımda aksaklıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

25/01/2022 16:08
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TAGS: akdeniz, fırtına
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