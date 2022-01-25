Akdeniz'in Batısında Fırtına Bekleniyor
Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.
25/01/2022
Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.
Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Meteoroloji, fırtınanın ulaşımda aksaklıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.