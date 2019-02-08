Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü yeniden doğuyor

Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü’nün 27 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulda, tek aday olan Mehmet Özdoğaç kulüp başkanı olarak seçildi. Özdoğaç, genç ve dinamik yönetim kurulu kadrosuyla takımı daha ileriye, hak ettiği yere taşımayı hedeflediğini söyledi.

Başkan Mehmet Özdoğaç, Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü'nün geçmiş yıllarda başarılara imza attığını, eski günlerine geri dönmesi için hep birlikte çalışacaklarını yapmış olduğu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Kulübü (AGK) basın açıklaması şöyle:

Akıncılar (Luricina) köyünde 1942'de kurulan, Kırmızı-Beyaz renkleriyle Türk toplumu temsilcisi olarak düzenlenen bir turnuvada 20 Rum takımı arasında şampiyonluk yaşamış, 1976 yılından itibaren faaliyetlerine Akdoğan’da devam eden 1995-1996 yılında 1.Lig şampiyonluğu yaşamış, 77 yıllık tarihiyle gurur duyduğumuz kulübümüzün kurucu üyelerini rahmetle anarken, başta efsane başkan Sevgen Kali olmak üzere tüm görev yapmış başkan ve yöneticileri kulübümüze yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kulübümüzün yeniden eski günlerine dönmesi için ben ve arkadaşlarım talip olduğumuz bu göreve 27 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulda üyelerimizin oybirliği ile seçildik. Bir dönem Kıbrıs Türk Futboluna damgasını vurmuş başarılar yaşamış kulübümüzü hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız.

Tüm üyelerimizin ve sempatizanlarımızın desteğiyle başaracağımızdan kuşkumuz yoktur.

Yönetim kurulu listesi

1. AYBERK BESEN

2. AKIN YÜCELEN

3. BEKİR ABATAY

4. ÇETİN SELKAN

5. EVREN BEDEOĞLU

6. HAŞİM TEMEL

7. HASAN EKİNGEN

8. HÜSEYİN ÖKSÜZ

9. İRFAN CAN GÜR

10. MUSTAFA YÜCELEN

11. OSMAN ESENDAĞLI

12. SERDAR AĞDAÇ

13. TAHİR ÖZBİLEN

14. ZÜBEYİR SONGUR