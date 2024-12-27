Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı Açılıyor

Mesarya Belediyesi'nin Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı Açılışı 30 Aralık Pazartesi günü büyük bir coşku ve renkli etkinliklerle yapılacak.

Etkinlik, saat 17:30'da AKSAD Halk Dansları Gösterisi ile başlayacak. Ardından, saat 18:00'de, ülkemizin sevilen gruplarından REVA Grubu sahne alacak ve müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Geceye renk katacak olan Ateş Şov ise saat 19:30'da izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak. Etkinliğin finali ise, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Emre Fel'in 20:00'deki konseriyle yapılacak. Tüm bu etkinlikler halka açık ve tamamen ücretsizdir.

Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı, toplamda 6,400 m²'lik bir alanda tamamlanmış olup, bölgedeki otopark ihtiyacına çözüm olarak 835 m²'lik bir alan otopark olarak ayrılmıştır. Bu sayede, alanda 43 yeni araç park yeri kazandırılmıştır. Ayrıca, proje kapsamında engelsiz bir açık alan yaratılmış ve merdivenler kaldırılarak herkesin rahatça kullanabileceği bir alan ortaya çıkmıştır. Sahne, daha geniş bir alan sunmak amacıyla 375 m²'ye çıkarılmış ve sahne arkasına, gösterilere hazırlık amacıyla kullanılacak kulis ve soyunma odaları eklenmiştir.

Yıl boyunca kullanılabilecek açık ve kapalı oturma alanları, 34 m²’lik WC (kadın, erkek ve engelli kullanımına uygun) gibi olanaklar da projeye dahil edilmiştir. Çocuklar için 285 m²’lik bir oyun alanı da parkın içinde yer almıştır. Peyzaj düzenlemesi kapsamında 3,530 m²’lik yeşil alan projeye dahil edilmiş olup, bu alanın 1,335 m²'si çim alanı ve 2,195 m²'si bitki alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca, parkta görsel bir şölen sunan şelale tasarımı da bulunmaktadır.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, "Bu park, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda halkımızın sosyal hayatını zenginleştirecek bir merkez oldu. Her yaştan insanın keyifle vakit geçirebileceği bu alanı halkımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu açılış, sadece bölgemiz değil, ülkemiz için de son derece önemlidir. Gurur anımızda tüm basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük bir onur ve gurur duyacağım." dedi.