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Akdoğan Sağlık Ocağı'nda Grev

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç kişinin darp edilmesi nedeniyle, bugün 10.00-12.00 saatleri arasında sağlık ocağında grev yapılıyor

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19/07/2018

Akdoğan Sağlık Ocağı'nda Grev

KAMU-SEN ve sağlık çalışanları Akdoğan Sağlık Ocağı önünde toplanarak açıklamada bulundu.

Açıklamada, Sağlık çalışanlarının hayat kurtarmaya giderken,kendi hayatlarının tehlike altında olmasını istemediklerini belirterek, bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını,şiddetin son bulması gerektiğini söylediler.

Kaynak:KIBRISNEHABER

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TAGS: Akdoğan Sağlık Ocağı
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