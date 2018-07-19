Akdoğan Sağlık Ocağı'nda Grev
Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç kişinin darp edilmesi nedeniyle, bugün 10.00-12.00 saatleri arasında sağlık ocağında grev yapılıyor
19/07/2018
KAMU-SEN ve sağlık çalışanları Akdoğan Sağlık Ocağı önünde toplanarak açıklamada bulundu.
Açıklamada, Sağlık çalışanlarının hayat kurtarmaya giderken,kendi hayatlarının tehlike altında olmasını istemediklerini belirterek, bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını,şiddetin son bulması gerektiğini söylediler.
Kaynak:KIBRISNEHABER