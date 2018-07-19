Akdoğan Sağlık Ocağı'nda Grev

KAMU-SEN ve sağlık çalışanları Akdoğan Sağlık Ocağı önünde toplanarak açıklamada bulundu.

Açıklamada, Sağlık çalışanlarının hayat kurtarmaya giderken,kendi hayatlarının tehlike altında olmasını istemediklerini belirterek, bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını,şiddetin son bulması gerektiğini söylediler.

Kaynak:KIBRISNEHABER