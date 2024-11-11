Akdoğan-Vadili anayolunda kaza 2 kişi yaralandı
11/11/2024
Saat 18:00 sıralarında, Akdoğan-Vadili Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bisikletle seyahat eden iki kişi yaralandı.
Aytur SAKALLI (41) yönetimindeki DM 830 plakalı salon araç, Holly Graıns Trading Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizlik sonucu sol ön kısmıyla aynı yönde sol şeritte bisikletiyle seyreden Sahed ALAM (24)'a çarptı.
Kazanın hemen ardından, aynı istikamette dikkatsizce seyreden Zöhre SAKALLI (31), LC147 plakalı aracıyla, Aytur SAKALLI'nın DM850 plakalı aracının arka kısmına çarptı. Kaza sonucu Sahed ALAM ve bisikletin ön konsol demirinde yolcu olarak bulunan Nur Alam RAIHAN (22) yaralandı.
Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahed ALAM, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınırken, Nur Alam RAIHAN’ın tedavisi acil serviste devam ettiği belirtildi.11/11/2024 22:07