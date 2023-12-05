Akdoğan-Vadili yol yapımında kaza… 40 yaşındaki Fernando hayatını kaybetti

Akdoğan-Vadili ana yolu üzerinde, yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 40 yaşındaki Sujeeva Deepal Warnakulasurıya Mahalekamge Fernando hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10.00 civarında Muhammad Zaman (E-43), kullanımındaki mini damperli tipi iş aracı ile Akdoğan istikametinden Vadili istikametine doğru ilerlediği sırada, aynı şirkette çalışan ve yol içerisinde yaya olarak duran Fernando’ya çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fernando kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Muhammad Zaman tutuklandı.