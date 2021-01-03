Akdoğan ve Akova’da iki ani ölüm

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03/01/2021

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Akdoğan ve Akova’da iki ani ölüm

Akdoğan ve Akova’da yaşayan iki kişi, dün, evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti.

Polis basın bültenine bugün iki ani ve gayri tabii ölüm vakası yansıdı.

Akdoğanlı 50 yaşındaki Ramadan Çınar saat 13.45’te evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Akova’da evinde rahatsızlanan Embiya Çınar (E-56) ise ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her iki ölümle ilgili polis soruşturması sürüyor.

 

 

03/01/2021 09:40
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