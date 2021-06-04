Akdoğan ve Gazimağusa'da yangın

Akdoğan’da dün saat 14.00 sıralarında, çöplük mevkiinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle araziye sıçraması sonucu, çeşitli şahıslara ait toplam 120 dönüm anız ile 8 dönüm biçilmemiş arpa yanarak, zarar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Çimen’e ait ikametgahın garaj bölümü içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu, 1 adet jetwash çok amaçlı yıkama makinesi,1 adet hurda jeneratör, 1 adet hurda bisiklet iskeleti ve 1 adet çim biçme makinesi yanarak, hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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04/06/2021 12:48