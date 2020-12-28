Akdoğan Yiğitler yolunda ölümlü kaza

Gece saatlerinde Akdoğan –Yiğitler Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Ortaç Gürbüz yaşamını yitirdi yaşları 22 ve 23 olan gençlerin tedavisi sürüyor...

Akdoğan - Yiğitler Anayolu üzerinde 0 - 1 kilometreleri içerisinde, gece, saat 00.05 sıralarında, Erdemli’de sakin 25 yaşındaki Ortaç Gürbüz, yönetimindeki ES 375 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş yaptıktan sonra, yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından çıkarak selvi ağacına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu ES 375 plakalı araç sürücüsü Ortaç Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirirken kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Muhammed Ali Gündoğan ve 23 yaşındaki Emin Yalçın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Bu habere tepkiniz:



28/12/2020 08:22