Akdoğan'a ayine geldi bayrağı ve Atatürk resmini çaldı

Akdoğan’da bulunan Meryem Ana Kilisesi'ne 45 yıl sonra ayin için gelen Rumlar'dan bir kişi Akdoğan İlkokulu'na saldırdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde söz konusu kişinin okuldaki Türk bayrağını, Atatürk ve Rauf Denktaş fotoğraflarını çaldığı görülüyor

Okul müdürü ve bölge halkı olaya büyük yepki gösterirken güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından inceleniyor.

Bir vatandaşın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

45 yıl sonraki Akdoğan'daki ayinden geriye kalanlar.Evet Okulumuz avlusundaki Atatürk büstündeki Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımıza ayine gelen rumlardan birisi tarafından el uzatıldı,gönderden indirildi ve alındı.Yine okulumuz koridorlarındaki Camlı olan Atatürk pano ve Liderlerimize ait panolara el uzatıldı ve Kurucu Cumhurbaşkanımızın A3 büyüklüğündeki pvc kaplı fotoğrafı aynı rum şahıs tarafından panodan alındı.Gerekli kamera kayıları ve fotoğraları gerekli mercilere verildi.Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığımızla,Dışİşleri Bakanlığımıza,Polis Genel Müdürlüğüne gerekli yazılarımızı yazdık. Sizce bunlardaki zihniyet değişti mi?Hiç sanmam. Şunu da belirteyim ki Sözer Özkaramehmet bulunduğu yerde siyaseten bulunmaz.İnsanlarla münsabeti de siyaseten değildir.Bu gibi olaylarda duruşumuz nettir.Bu olayla ilgli de kimse bize görüntüleri ver da bu olayı örtbas edelim demedi,deyemez.Bu işi Akdoğanda siyasete dökmeyin.O benim dışımda olan birşeydir.Bu işin Bayrak,devlet,bağımsızlıkla ve milli değerlerle alakası vardır. Akdoğanda açıklama bekleyenlerin bilgilerine önemle duyurulur.