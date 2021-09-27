Akdoğan’da artık antijen test yapılabilecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Akdoğan Sağlık Merkezi’ne gitti, merkezde antijen testleri yapılması için gerçekleştirilen hazırlıkları yerinde inceledi.Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa merkezde aşı çalışmalarıyla birlikte ihtiyaç duyulan antijen testlerinin yapımına de başlanacağını vurguladı.

Akdoğan Sağlık Merkezi’nde artık 12.00-15.00 saatleri arasında antijen testi yapılacağını belirten Çağa, merkezde gerekli altyapı yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, göreve geldiği günden buyana hastanelerde ve sağlık merkezlerinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için uğraş verdiğini söyledi…

Bununla birlikte pandemi sürecinin de iyi yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Bakan Üstel, aşılama çalışmaları yanında covid-19 testlerine de hız verildiğini kaydetti.

Akdoğan Sağlık Merkezi’nde de artık antijen testlerinin yapılabileceğini dile getiren Üstel, nüfus yoğunluğuna bakıldığında da bölgede test yapılmasının ihtiyaç olduğunu söyledi…

Testlerin; aşılı kişilere ücretsiz, aşısızlara ise ücretli yapılacağını belirten Üstel, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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27/09/2021 20:10