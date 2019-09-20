Akdoğan’da Belediye ile Başbakanlık Karşı Karşıya

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Başbakanlık’ın Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun Akdoğan Belediyesi’nin bakımından alınarak Başbakanlık bünyesine alınması için polis zoruyla girişim başlattığını açıkladı.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başbakanlık’ın belediyeye bir yazı göndererek stadyumun bakımının ellerinden alınmaya çalışıldığını belirtti. Latif, açıklamasına başbakanlığın kötü bakım hizmeti ile belediyenin bakım hizmetlerinin karşılaştırıldığı fotoğrafları da ekledi.

Başbakanlık tarafından belediyeye gönderilen yazı

Latif, “Değerli Akdoğan ve Bölge Halkı, Sabahleyin Akdoğan Belediyesine gönderilen yazı ve Akdoğan Özgürlük Stadyumunun Başbakanlık tarafından bakıldığı zamanın ve Akdoğan Belediyesi tarafından bakımını yaptığı dönemlerin resimlerini paylaşıyorum.. Takdir halkındır... Sahasına sahip çıkmak isteyen duyarlı tüm vatandaşları Akdoğan Özgürlük Stadyumuna Bugün 13.00’de polis zoruyla alınmak istenmesine tepki koymak adına oraya bekliyorum ... Gün Sahana, çocuklarınızın ve gençlerimizin geleceğine sahip çıkmak günüdür” notuyla açıklamayı paylaştı.

Latif, stadyumun başbakanlık bünyesinde olduğu dönemde çok kötü bakıldığını ifade ederek buna karşı durmak gerektiğini belirtti.

Stadyumun başbakanlık bünyesinde olduğu zamandaki fotoğraflar:

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Stadyumun belediye bünyesindeki bakım çalışmaları:

20/09/2019 12:58