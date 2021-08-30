Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi

Bodyform Cimnastik Kulübü, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da katılımıyla Akdoğan Belediye Parkında cimnastik şöleni gerçekleştirdi

Akdoğan’da faaliyet gösteren Bodyform Cimnastik Kulübü ile Dünyanın Renkleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu işbirliğinde Akdoğan Belediye Parkında cimnastik şöleni gerçekleştirildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da şöleni izleyerek, minik sporculara madalyalarını taktı. Hasan Sapsızoğlu şölenle ilgili açıklamasında ise şunları söyledi:

“Benim için ayrı bir yeri olan Akdoğan’da cimnastik şhow düzenlenmesi camiamız adına beni çok mutlu etti.

Akdoğan ve çevre köylere cimnastik sporumuzu sevdiren ve çocuklarımızı sporun içinde tutarak sağlıklı bir birey olmalarını sağlayan Bodyform Cimnastik Kulübümüzü canı gönülden tebrik ederim. Kulüplerimizin okul öncesi eğitim kurumları ile işbirliği içinde yaptıkları çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor. Bu çalışmalar sonunda küçük yaşlarda dokunduğumuz çocuklarımızın farkındalığı yüksek, sağlıklı ve başarılı bir birey olmaları amaçlanmaktadır.

Bu özel geceyi cimnastik şovları ile aydınlatan başta çocuklarımız başta olmak üzere, başkanımız Zühre Kara ve ekibine, Dünyanın Renkleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu eğitmenleri Hatice Gücel ve Neslihan Güvenç ile antrenörümüz Bilgin Diker’e sonsuz teşekkürler ederiz.”

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30/08/2021 16:10