Akdoğan’da durum kontrol altında!

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

KKTC’de son haftalarda çok sayıda Covid-19 vakasının tespit edildiği Akdoğan köyünde durum kontrol altına alındı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan köyünde toplam tespit edilen vaka sayısının 12 olduğunu söyledi.

Son tespit edilen 4 vakanın karantinada olan kişiler olduğuna dikkat çeken Latif, “Akdoğan’da yerel bulaşın önü kesildi” ifadelerini kullandı.

Akdoğan’da yerel vakaların görülmesinin ardından birçok kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını hatırlatan Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi’nin de üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Akdoğan Belediyesi’nin Covid-19 önlemleri kapsamında köyde bulunan kamusal alanları, devlet dairelerini ve okulları dezenfekte ettiğini aktaran Latif, dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

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27/12/2020 11:24