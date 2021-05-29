Akdoğan'da Ev Yangını

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29/05/2021

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Akdoğan'da Ev Yangını

Akdoğan'da bugün saat 08:30 sıralarında,  Şerife Lord, ikametgahının mutfağında yanmakta olan ocak üzerindeki tencerenin sıcak olması nedeniyle, tencere saplarını peçete ile tuttuğu sırada peçetenin alevlenmesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Vadili Belediyes’ine ait su tankeri ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu ikametgahın mutfak, bayo- tuvalet kısmı tamamen diğer odalardaki eşyalar ise kısmen yanarak zarar gördü.  Soruşturma devam ediyor.

29/05/2021 11:13
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TAGS: Akdoğan, yangın
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