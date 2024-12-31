Akdoğan’da Geçmişin İzleriyle Geleceğe Dokunan Yeni Bir Yaşam Alanı Açıldı

Mesarya Belediyesi, Akdoğan halkına armağan ettiği modern düğün alanı ve çocuk parkının açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Açılışa Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, azalar, muhtarlar, müdürler ve bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.

AKSAD Halk Dansları’nın renkli gösterisiyle başlayan gece, REVA Grubu'nun sevilen şarkıları ve Ateş Grubu'nun görkemli performansıyla devam etti. Finalde sahne alan ünlü sanatçı Emre Fel, enerjik performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Belediye Başkanı Ahmet Latif, açılış konuşmasında parkın tarihine değinerek, Akdoğan Belediyesi’nin ilk başkanı Sayın Bekir Demirci’nin 1980-1986 yılları arasında bu parkı inşa ettiğini hatırlattı. Geçmişte bu alana emek veren tüm başkanlara teşekkür eden Latif, yenilenen parkın modern görünümüyle hem geçmişin değerlerini koruduğunu hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir hale geldiğini vurguladı.

Yeni haliyle parkın sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda her yaştan vatandaşın keyifle zaman geçirebileceği bir sosyal merkez haline geldiğini belirten Başkan Latif, bu projeyle geçmişe vefa gösterilirken geleceğe umutla bakıldığını ifade etti.

Mesarya Belediyesi olarak dayanışma ruhunu her alanda güçlendirme çabasında olduklarını dile getiren Latif, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle konuşmasını sonlandırdı.

Açılış sonrası, katılımcılar parkı ve düğün alanını gezerek yeni düzenlemeleri yerinde inceledi. Akdoğan Düğün Alanı ve Çocuk Parkı, hem nostaljik hem de modern yapısıyla halkın hizmetine sunulmuş olmanın gururunu yaşıyor.

Mesarya Belediyesi, halk odaklı projeleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edecek.