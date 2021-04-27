Akdoğan’da “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Akdoğan’da “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı, bakanlığa bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu iş birliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Akdoğan Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alan toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya, “Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler” konusunda bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapıldı.

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27/04/2021 13:05