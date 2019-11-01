Akdoğan’da pastanede hırsızlık yaptı tutuklandı

Akdoğan’da Mehmet Demirci’nin işletmeciliğini yaptığı bir pastaneye zarar vermeden açıp içeri giren Onur Tiken yazar kasa çekmecesinden 45 TL, tips (bahşiş) kutusundan da yaklaşık 800 TL parayı çaldı.

Şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklanan zanlı bugün dükkan açma ve sirkat suçu ile ilgili ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız zanlının gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini aktardı. Sirkat edilen 45 TL ile bağış kutusunun henüz bulunamadığına değinen Hafız sirkat edilen paranın akıbeti ile ilgili arkadaşlarının çalışma yapmakta olduklarını belirtti. Alınacak ifadeler yanında bölgede meydana gelen faili meçhul meselelerle ilgili soruşturma gerçekleştireceğini söyleyen Hafız zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

01/11/2019 18:32