Akdoğan’da pozitif vaka sayısı 8’e yükseldi

Akdoğan köyünde son üç günde pozitif vakalarla birlikte çok sayıda kişi temaslı olarak karantina otellerine alınırken, karantina otelinde bulunan temaslı 1 kişinin testinin bugün pozitife döndüğü öğrenildi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, pozitif vaka sayısının 8’e yükseldiğini doğrularken belediye de önlemleri sıklaştırdı.

Belediye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında beldemiz genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda Akdoğan’da bulunan tüm işyerleri, Sağlık Ocağı, Devlet Daireleri ve Kamusal Tüm alanlar ekiplerimiz tarafından ilaçlanmaktadır.

Virüsün bulaşma riskini azaltmak kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için, halkımızın panik yapmadan, genel temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasına özen göstermesi, maskesiz dışarıya çıkılmaması, sorumluluk ve hassasiyetle hareket edilmesi hepimizin sağlığı için önem taşımaktadır.

Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik ve hijyen kurallarına uyalım".





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24/12/2020 15:50