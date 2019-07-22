Akdoğan’da yangın!

Akdoğan’da dün çıkan yangın sonucu 2 dönüm tarla içindeki ağaçlar zarar gördü

Polis baın subaylığından yapılan açıklamaya göre, 21.07.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Akdoğan köyünün güney kısmında bulunan araziiçerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu dere yatağındaki kuru otlar ile Savaş SÖKMEZ';e ait 2 dönüm tarla içerisindeki anız, 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, Ozan YENER';e ait 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, 1 dönüm arazi içerisinde 2 adet limon, 7 adet incir, 5 adet zeytin, 2 adet nar, 2 adet dut, 1 adet elma, 1 adet badem ağacı ve 10 adet bağ üzümü yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.