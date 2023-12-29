Akdoğan'da yüzlerce kişi adalete ışık tuttu…

Türkiye Adıyaman’da 3 Ocak 2024'te başlayacak olan mahkemede İsias sanıkların olası kasttan yargılanmaları ve hüküm giymeleri için mücadele veren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği 'ne destek vermek amacıyla Akdoğan'da "Adalete Işık Tut" yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine ses vermek üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe aileler başta olmak üzere Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, İGEM temsilcileri, AKSAD üyeleri, öğrenciler, aileler ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar katıldı.